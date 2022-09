Neuburg

18:00 Uhr

Kneipenfestival in Neuburg soll wiederbelebt werden

Da rührt sich was: Der Schnappschuss stammt vom „Nightgroove-Festival“ aus dem Jahr 2015. Damals ging es auch im Cafe Huber, aus dem längst das Huba geworden ist, hoch her.

Plus Die Gashi Gastro will „Nightgroove“ unter einem neuen Namen in die Neuburger Innenstadt zurückholen.Am 14. Oktober soll das „1. Band-Festival 2022“ stattfinden. Noch aber sind einige Fragen offen.

Von Manfred Rinke

Es war im Jahr 2002, also vor 20 Jahren, als das „Nightgroove-Festival“ in Neuburg Premiere feierte. Nicht weniger als 13 Bands traten damals in ebenso vielen Lokalen in der Innenstadt live auf. Als Besucher konnte man dabei von Kneipe zu Kneipe ziehen, mitsingen, mittanzen oder einfach nur dabeisein. Das Kneipenfestival war eine Bereicherung für das Nachtleben in Neuburg und vermittelte ein neues Kulturgefühl. 2019 fand es zum letzten Mal statt. Jetzt soll es unter einem anderen Namen wiederbelebt werden. Die Gashi Gastro will am 14. Oktober das „1. Neuburger Band-Festival 2022“ aufziehen.

