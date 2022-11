Neuburg

20:00 Uhr

Mehr als 200 Kochkurse: Das ist der treueste Kunde der Vhs Neuburg

Plus Holger Schmieder ist der wohl treueste Kunde der Volkshochschule Neuburg. Er hat in den vergangenen 20 Jahren weit mehr als 200 Kochkurse besucht.

Nachdem er die Rehkeule präpariert und das vom Knochen genommene Fleisch in kleine Würfel geschnitten hat, brät Holger Schmieder es portionsweise in Butterschmalz an. Nach dem Fleisch wird das Gemüse in derselben Pfanne angebraten. Anschließend kommen noch allerlei Kräuter und das angebratene Fleisch dazu. Nun heißt es, mit Fleischbrühe und Rotwein nach und nach aufgießen und immer wieder reduzieren. Anschließend alles in eine Bratreine geben und bei 180 Grad für eineinhalb Stunden in die Bratröhre – fertig ist das Rehragout. Nun ja, ganz so einfach, wie es klingt, ist es dann doch nicht. Und für den einen oder anderen Leser handelt es sich bei den ersten Sätzen um spanische Dörfer. Aber für Holger Schmieder ist es das liebste Hobby, das ihm ganz besondere Abende in der Volkshochschule Neuburg beschert.

