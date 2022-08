"Laut sein" gegen sexuelle Gewalt: Anna Grillmeier veröffentlicht neuen Song

Plus Die aus Neuburg stammende Sängerin Anna Grillmeier veröffentlicht ihr neuestes Musikvideo. Der Song thematisiert sexuelle Gewalt und geht unter die Haut.

„Nein heißt Nein“ – ein Ausspruch, der sich seit einer Gesetzverschärfung im Jahr 2016 als geflügelte Phrase gegen sexuelle Gewalt etabliert hat. Und doch wird dieses „Nein“ oder auch ein fehlendes „Ja“ wohl immer wieder nicht gehört. Denn nach wie vor sehen sich Künstlerinnen und Künstler dazu veranlasst, auf sexuelle Gewalt aufmerksam zu machen. So wie die Neuburger Sängerin Anna Grillmeier, die mit ihrem neuen Lied „Laut sein“ ein berührendes Statement gegen sexuelle Übergriffe produziert hat.