Kolpingfamilie Neuburg bringt Versäumnisse im Kolpinghaus auf den Tisch

Die Kolpingfamilie Neuburg wählt neu und bringt Versäumnisse der vergangenen Jahre zur Technik im Kolpinghaus auf den Tisch.

Nach coronabedingter Pause traf sich die Neuburger Kolpingfamilie zur Jahreshauptversammlung im Vereinszimmer ihres Kolpinghauses. Unter anderem standen Neuwahlen auf der Tagesordnung, durchgeführt von Armin Egner und seinem Wahlhelfer Horst Karmann. Als Sprecher der Vorstandschaft und Ansprechpartner stellte sich Optiker-Meister Michael Smoll zur Verfügung. Er wurde wie Regina Baumeister als neue Schriftführerin und Schatzmeister Erich Smoll einstimmig gewählt. Als Beisitzer fungieren künftig Kristine Häckl, Marianne Pux-Ettenreich, Hans Omasreiter, Ludwig Scheuermeyer und Thomas Wienhardt zusammen mit Sigrid Busch für den Familienkreis der Kolpingfamilie. Die beiden Kassenprüfer Werner Benz und Bernhard Reichard wurden ebenso in ihrem Amt bestätigt.

Aus Augsburg war der zuständige Referent Thomas Ermisch, Mitglied im Diözesanvorstand, zur Versammlung angereist. Nach der Begrüßung wurde den Verstorbenen gedacht. Außerdem erfolgte eine Abstimmung über die Beitrags-Satzungsänderung des Kolping-Bundesverbandes, die einstimmig angenommen wurde.

Neuwahlen bei der Kolpingfamilie Neuburg: Zustand des Kolpinghauses ist offenbar schlecht

Danach folgte der Kassenbericht von Gabi Pietsch, der aufgrund einer großzügigen Spende für die Hofkirchen-Orgel ein kleines Minus aufwies. Insgesamt stünde der Verein gut da, was aber nichts bedeute, denn die Kosten für die notwendigen Sicherheits- und Energiemaßnahmen am Kolpinghaus würden alle Erwartungen übersteigen. Denn da werde der eigene Haushalt des Hausausschusses hinten und vorne nicht reichen – je nachdem, wie es mit der Belegung der Immobilie weitergehe. Nach dem detaillierten Bericht der Kassenprüfer Werner Benz und Bernhard Reichard erfolgte die Entlastung der Kassiererin, die ihren Bericht zum letzten Mal abgab. Werner Benz war es dann auch, der einen ausführlichen Bericht über den Zustand der Technik im Kolpinghaus vortrug, den er zusammen mit dem Schatzmeister des Hauses, Jürgen Rutz, verfasst hat. Bei diesen Informationen wurde es mucksmäuschenstill im Vereinszimmer, da die Versäumnisse in der Vergangenheit gnadenlos aufgeführt wurden.

Dankbar waren die Anwesenden auch, dass Monsignore Vitus Wengert weiterhin als Präses die Seelsorge innerhalb des Gesellenvereins wahrnehmen wird. Auch der Hausausschuss wurde unter Führung von Jürgen Rutz einstimmig in seinem Amt bestätigt; nur Xaver Reichard musste aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgeben. Er sowie Gabi Pietsch und Max Regnet wurden mit einem Geschenk verabschiedet. Die Anträge und Wünsche eines langjährigen Mitgliedes wurden interessiert wahrgenommen und stellen für die neue Vorstandschaft Vorschlag und Anregung gleichzeitig dar. Michael Smoll hielt als Programm-Verantwortlicher und Neu-Vorstandsmitglied ein Mut machendes Grußwort und Präses Wengert schloss die Mitgliederversammlung 2022 mit sehr persönlichen Worten ab. (kb)