Kommodore verteilt Geschenke an Diensttuer

Es ist eine liebgewonnene Tradition: Der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, Oberst Jürgen Schönhöfer, besuchte an Heiligabend gemeinsam mit dem evangelischen und katholischen Militärpfarrer, sowie dem Kasernenkommandanten die diensthabenden Soldatinnen und Soldaten.

Oberst Schönhöfer und Pfarrer besuchen Soldaten in der Kaserne

In festlicher Atmosphäre überreichten sie kleine Geschenke als Zeichen der Wertschätzung für diejenigen, die auch an Weihnachten für die Sicherheit und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sorgen. Die Militärpfarrer sorgten mit kurzen Andachten für eine besinnliche Stimmung. Die Aktion unterstreicht den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Kaserne und bringt ein Stück Weihnachtsfreude dorthin, wo sie besonders gebraucht wird. (AZ)