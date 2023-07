Kommt das Pausenhofkonzert mit Mega-Star nach Neuburg? Jetzt abstimmen

Ein Konzert im Pausenhof mit einem Star? Die Chance hat die Mittelschule Neuburg bei eine Aktion von Antenne Bayern. Jetzt hoffen Schüler und Lehrer auf Unterstützung.

Einen echten Mega-Star im eigenen Pausenhof? Eine echte Chance darauf haben die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Neuburg. Sie haben sich für die Aktion "Pausenhofkonzert" von Antenne Bayern beworben. Derzeit sind die auf Platz 6 - haben also noch Chancen, zu gewinnen. Doch dafür braucht es jetzt Unterstützung: Also - abstimmen für die Mittelschule Neuburg.

Sunrise Avenue, Milow, Nico Santos, Revolverheld oder Rea Garvey waren schon auf Bayerns Pausenhöfen zu Gast. Für 2023 stehen wieder angesagte Mega-Stars für die Schüler in den Startlöchern. Wer es ist, das wird eine Überraschung. Ein solches Event möchten auch Eltern, Schüler und Lehrer der Neuburger Mittelschule auf ihrem Schulhof im Englischen Garten erleben. Dazu müssen Stimmen gesammelt werden. Die Schulfamilie ruft die Bevölkerung zur Unterstützung auf. Dazu einfach auf den QR-Code auf dem Foto klicken, unter der Schulübersicht in Oberbayern „Mittelschule Neuburg“ anklicken und auf den „Abstimmen-Button“ gehen.

Mittelschule Neuburg: Kommt das Pausenhofkonzert nach Neuburg?

Schülersprecher Beza Berhanu: „Bitte unterstützt unser Pausenhofkonzert mit Eurem Klick auf der Seite von Antenne Bayern!“ Lehrerin Tanja Rothbucher weist darauf hin, dass man „nach jeder Minute wieder erneut klicken darf, jeder hat also so viele Stimmen, wie man Klicks abgibt“. Jeder Klick ist kostenlos.

Seit Montag wird fleißig abgestimmt - die ganze Schulfamilie ist aktiviert. Die ersten Mühen der Neuburger Schülerinnen und Schüler haben sich schon gelohnt. Derzeit liegt die Neuburger Mittelschule auf Rang 6. „Dies reicht uns natürlich noch nicht aus, deshalb rufen wir alle Bürger im Landkreis auf, unsere Aktion mit Ihrer Stimme zu unterstützen, damit wir es am Ende schaffen!“ so Mitinitiatorin Amelie Stimpfle, Lehrerin der Neuburger Mittelschule. Rektorin Anne Graf zeigt sich begeistert von der Idee und dem ausgiebigen Engagement ihrer gesamten Schulfamilie und fiebert einem möglichen Gewinn entgegen. (AZ)

