Kommt ein Christbaum "angeflogen" - zwölf Tannen hat die Stadtgärtnerei jetzt vorwiegend in der Neuburger Innenstadt aufgestellt. Diese Nordmanntanne ist auf Wunsch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Nadelöhr platziert worden. Sie stammt aus einem Garten in Hörzhausen. Sämtliche Christbäume seien von Privatleuten angeboten worden, berichtet Gärtnereichef Uwe Johannsen. Dazu habe man im Oktober einen Aufruf veröffentlicht. Seine Truppe hat schöne Exemplare ausgesucht, gefällt und abtransportiert. Sie stehen am Schrannen- und Spitalplatz, im Hofgarten, in Laisacker, Feldkirchen und vor der Hofkirche. Einige Angebote habe man ablehnen müssen, so der Gärtnermeister, "denn Krücken stellen wir natürlich nicht auf."