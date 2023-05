"Kommt was auf uns zu": Das wäre, wenn ganz Neuburg mit Wärmepumpen heizt

Plus Immer mehr Menschen werden auf eine Wärmepumpe und ein E-Auto setzen. Dadurch steigt der Strombedarf enorm - mit gravierenden Folgen für das Netz in Neuburg.

Es ist nur ein Gedankenspiel, eine theoretische Überlegung, jedoch mit ernsthaftem Realitätsbezug. Welche Folgen hätte es für die Stromversorgung Neuburgs, wenn in Zukunft alle Einwohnerinnen und Einwohner eine Wärmepumpe und ein E-Auto nutzen würden? Lothar Behringer von den Stadtwerken verdeutlichte im Werkausschuss am Mittwoch die Folgen eines solchen Szenarios - diese wären gravierend.

Die Bundesregierung treibt die Wärmewende voran. Eine zentrale Rolle beim Beheizen von Gebäuden sollen künftig Wärmepumpen spielen, die viel Energie benötigen. Im Rahmen der Mobilitätswende setzen Regierungen und Hersteller außerdem auf den E-Antrieb, wodurch ebenfalls der Strombedarf steigen wird. Doch sind die aktuell vorhandenen Netze zu einer solchen Entwicklung überhaupt fähig? Diese Anfrage des Dritten Bürgermeisters Peter Segeth war nun Thema im Werkausschuss.