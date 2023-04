Kommunalpolitiker vom "alten Schlag": Xaver Mogl ist gestorben

Plus Xaver Mogl ist am Sonntag mit 93 Jahren gestorben. Er vertrat drei Jahrzehnte lang den Neuburger Stadtteil Zell im Stadtrat.

Mit Xaver Mogl aus dem Neuburger Stadtteil Zell ist eine geschätzte Persönlichkeit der Neuburger Kommunalpolitik gestorben. Der 93-Jährige starb nach einer Lungenentzündung am Sonntag im örtlichen Krankenhaus.

Trotz Altersleiden und Rollstuhl wollte er nicht in ein Heim und war bis zuletzt in seinem Wohnhaus im Stadtteil Zell geblieben. Die Unterstützung seiner Tochter Irene und ihrer Familie sowie ambulante Pflegehilfe hatten ihm diesen Lebensabend ermöglicht. Die Ehefrau war vor vier Jahren gestorben, der frühe Unfalltod einer Tochter hatte die Familie sehr erschüttert.