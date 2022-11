Stadttheater Neuburg: Jede Menge Liebeschaos auf der Bühne

Plus "Schwiegermutter und andere Bosheiten" stand am Wochenende auf dem Spielplan des Stadttheaters. Zu sehen war eine flott inszenierte Komödie mit überzeugenden Schauspielern.

Ob blond, ob braun, er liebt alle Fraun: Das gilt für Uwe, seines Zeichens Banker, wohnhaft in Frankfurt am Main, aber auf der ganzen Welt unterwegs. Der Verlobte von Claudine entpuppt sich als Ex-Liebhaber von deren Freundin Henrike, ist mutmaßlich auch der Lover von deren Tochter Eva und hat definitiv auch noch vor langer Zeit Henrikes Mutter Gerda beglückt. Alle Generationen gleichermaßen deckt der Schwerenöter ab, der sich als "moralisch flexibel" bezeichnet. Blöd bloß, dass er bei einem Besuch mit seiner Freundin bei Henrike gleich auf zwei der ehemaligen Geliebten trifft, Mutter und Tochter, die natürlich aus allen Wolken fallen. Dass Uwe auch noch ein Techtelmechtel mit seiner Sekretärin hat, seinem "heißen kleinen Goldstück", fällt da nicht mehr besonders ins Gewicht.