Komplett zerstört: Porsche-Fahrer rammt Neuburg-Schriftzug

Der Selfie-Hotspot am Donaukai ist komplett zerstört, das Auto kracht gegen einen Baum. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Kurioser Unfall in Neuburg: Am Donaukai in Neuburg hat ein Porsche-Fahrer am Montagmittag den Neuburg-Schriftzug zerstört. Nach ersten Informationen war der Fahrer des Wagens, an dem ein Anhänger hing, von der Straße abgekommen, mitten durch den Schriftzug gebrochen und am Ende gegen einen Baum geprallt.

Neuburg-Schriftzug zerstört, Porsche-Fahrer offenbar unverletzt

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Verletzte gab es offenbar keine.

Weitere Informationen folgen. (clst)