Neuburg

vor 18 Min.

Komponist Georg Kreisler hat nicht allein „Tauben vergiftet“

Plus Der jüdische Komponist Georg Kreisler wird heute mit wenigen seiner Lieder in Verbindung gebracht. Dass in dem Künstler wesentlich mehr steckte, soll „Im Warenhaus“ auf der Neuburger Bühne zeigen.

Von Anna Hecker

Bei seinem Namen taucht bei den meisten Menschen wohl dieser Gedanke als Erstes auf: Tauben vergiften im Park. Die Rede ist von Georg Kreisler, einem Komponisten, der genau vor 100 Jahren geboren wurde. Sein bitterböses und scharfzüngiges Lied „Taubenvergiften“ ist wohl sein größtes Vermächtnis. Und zugleich seine größte Bürde, wie in dem Stück „Im Warenhaus“, das im Theater des Studienseminars in Neuburg gezeigt werden soll, schnell klar wird. Denn Kreisler wollte so viel mehr sein, als „Tauben vergiften im Park“. Und genau das soll in dem neuen Stück, einer „brauchbaren Hommage“ an Kreisler, thematisiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

