NATO-Verstärkung aus Neuburg: Weitere Soldaten nach Rumänien verlegt

Das Taktische Luftwaffengeschwader aus Neuburg hat weitere Soldaten nach Rumänien verlegt, um den Einsatz an der NATO-Außengrenze zu unterstützen.

Am Freitag haben sich 16 Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders Neuburg auf den Weg nach Rumänien gemacht, um die dortige NATO-Mission zu unterstützen. Laut einem Sprecher des Geschwaders hob eine Maschine vom Typ A400M vom Flugplatz in Manching ab und landete gegen 13 Uhr deutscher Zeit auf dem rumänischen Luftwaffenstützpunkt Mihael Kogalniceanu in der Nähe der Stadt Konstanza am Schwarzen Meer. Die zusätzlichen Kräfte werden zur Wartung und Instandhaltung der Flugzeuge vor Ort eingesetzt.

Wie berichtet, hat die Bundeswehr nach den russischen Angriffen in der Ukraine am Donnerstag drei weitere Eurofighter nach Rumänien verlegt, um den dortigen NATO-Einsatz zu unterstützen und die Außengrenze des Verteidigungsbündnisses zu sichern. Die zusätzlichen Flieger bedeuten einen höheren Wartungsaufwand, weshalb nun weitere Soldaten von Neuburg an das Schwarze Meer geschickt wurden. Den Kräften vor Ort gehe es „den Umständen entsprechend gut“, teilt der Sprecher mit. Alle seien fokussiert, man warte auf weitere Aufgaben.

