Neuburg

vor 16 Min.

Kontrollverlust droht: Oberbürgermeister besprechen in Neuburg Asylpolitik

Plus Ein Treffen Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte findet in Neuburg statt. „Die Zuwanderung muss begrenzt werden“, sagt der Straubinger OB Pannermayr.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Flüchtlingskrise, Konjunkturschwäche und Krankenhausreform sind drängende Probleme in den Städten und Gemeinden. 20 Oberbürgermeister von 29 der Großen Kreisstädte in Bayern berieten in Neuburg über Lösungsmöglichkeiten. Die Kommunalpolitiker formulierten erwartungsgemäß etliche Forderungen an die Bundesregierung in Berlin.

Das zweitägige Treffen im Rahmen des Bayerischen Städtetags hatte Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sorgfältig vorbereitet. Der Gastgeber begrüßte dazu auch regionale Kollegen wie Oberbürgermeister Jürgen Sorré aus Donauwörth, Josef Grienberger ( Eichstätt), Doris Baumgartl (Landsberg) und Gerhard Jauernig aus Günzburg. Die Gäste schauten sich die Provinzialbibliothek und andere Schätze der Altstadt an und speisten abends beim Klosterbräu in Bergen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen