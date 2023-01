Neuburg

12:00 Uhr

Konzert im Birdland: Sanfter Sound voll Kraft und Hoffnung

Ein großartiges Duo: Anja Lechner am Cello und Vadim Neselovskyi am Flügel.

Plus Beim Konzert von Anja Lechner und Vadim Neselovskyi herrscht fast eine andächtige Art des Zuhörens. Cello und Klavier ziehen den Birdland-Jazzclub in Neuburg in ihren Bann.

Von Peter Abspacher Artikel anhören Shape

Der Birdland-Club Neuburg bietet immer wieder denkwürdige Konzerte, deshalb genießt er bundesweit einen legendären Ruf. Dieser Abend mit der Cellistin Anja Lechner und dem ukrainischen Komponisten und Pianisten Vadim Neselovskyi aber ragt auch in dieser Reihe noch heraus. Das Duo hat die Zuhörer vom ersten Ton an in seinen Bann gezogen, Cellistin und Pianist berühren das Publikum mit ihrem meist sanften, unglaublich intensiven Spiel im Innersten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen