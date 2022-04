Neuburg

12:00 Uhr

Konzert im Birdland: So unerwartet wie ein Knausgård-Roman

Der Pianist Marc Copland erinnert an den Schriftsteller Karl Ove Knausgård. Denn Coplands Konzerte bieten so viel Überraschendes wie ein Roman des Norwegers.

Von Reinhard Köchl

Kennen Sie Karl Ove Knausgård? Der norwegische Schriftsteller besitzt die seltene Gabe, sein Publikum, aber auch sich selbst immer wieder aufs Neue zu überraschen. Kein Roman gleicht dem vorherigen, wer glaubt, den Shootingstar der Literaturszene endlich entschlüsselt zu haben, der erlebt regelmäßig, dass das Unerwartete die einzige Konstante ist. Das Jazz-Äquivalent zu Karl Ove Knausgård heißt Marc Copland. Ein Musiker, der nichts so sehr hasst, als sich selbst zu kopieren. Jedes Konzert offenbart eine andere, bislang noch nie gehörte Facette des New Yorker Pianisten, der mittlerweile nicht nur in Neuburg immer mehr Fans hinter sich scharen kann. Die Zeit scheint endlich reif für nonkonformistische Außenseiter wie Copland und Knausgård. Beide gehören inzwischen zu den absoluten Superstars ihres Genres, wobei der 73-jährige Amerikaner nahbar wie eh und je zum wiederholten Mal in den Birdland-Jazzclub zurückkehrt – für ihn ein Konzert mit Wohnzimmercharakter.

