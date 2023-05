Neuburg

Konzert im Neuburger Birdland: Wie eine Operation am offenen Herzen

Martín Sued und Quique Sinesi treten gemeinsam im Birdland in Neuburg auf – und sorgen für außergewöhnliche Konzertmomente.

Plus Der Gitarrist Quique Sinesi und der Bandoneon-Virtuose Martín Sued verzaubern im Birdland-Jazzclub das Publikum mit Melodien, die sie aus der Luft gefangen haben.

Von Reinhard Köchl

Eigentlich ist da jedes weitere Wort überflüssig, denn es gibt schlicht keine bessere Erklärung mehr für das, was Quique Sinesi und Martín Sued an diesem Abend im Hofapothekenkeller tun. "Melodias Aires: Das sind Melodien, die durch die Luft fliegen", kündigt Sinesi, der Meister auf der zwölfsaitigen Gitarre leise das letzte Stück des Abends an. "Und wir versuchen, sie zu fangen."

Das Fangen von Melodien, das Aufschnappen von Ideen, Impulsen, Inspirationen und das Transformieren all dieser Ingredienzien in etwas Neues, Eigenes: Im Prinzip umreißt der 63-jährige, Grammy dekorierte Saitenzauberer, ein rastloser Pendler zwischen Buenos Aires und Berlin, damit das ganze Wesen der Musik. Dabei geht es längst nicht mehr um uniforme Genre-Schubladen, sondern einzig um Anmut und klingende Emotionen.

