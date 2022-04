Neuburg

Konzert in der Drogerie: Wenn aus einem Duo ein Soloauftritt wird

Plus Eigentlich war in der Musikkneipe Drogerie ein Konzert von "Friedrich & Wiesenhütter" angekündigt. Doch am Ende musste Friedrich ohne seinen Wiesenhütter spielen.

Von Gloria Geissler

Nur ein einziger Stuhl stand am Freitagabend auf der Bühne der Neuburger „Drogerie“. 50 Prozent des Duos „Friedrich & Wiesenhütter“ waren coronabedingt ausgefallen. Deswegen war Dirk Friedrich die 1200 Kilometer-Reise alleine angetreten. Ein weiteres Engagement an diesem Wochenende am Ammersee war wegen einer Corona-Infektion der Organisatoren geplatzt. Ein Schicksal, das viele freischaffende Künstler derzeit ereilt. Aber der Musiker nahm es mit Humor: „Ich bin gerne bei euch in Neuburg.“ Immerhin habe er diesmal ein Hotelzimmer bekommen. Bei seinem letzten Auftritt in der Ottheinrichstadt vor gut einem Jahr hatte ihn das coronabedingte Übernachtungsverbot überrascht, sodass er die Nacht auf der Couch der Kneipe verbrachte.

