Konzert und Gebet: Diese Ukraine-Aktionen sind in Neuburg geplant

Als Beistand für die Ukraine im Krieg geben Neuburger Künstler ein Benefizkonzert. Am Sonntag laden die Geistlichen zum Gebet mit Glockengeläut am Karlsplatz.

Zu den Hilfslieferungen soll auch der ideelle Beistand für die Ukraine kommen, finden die Neuburger Kirchenvertreter. Der evangelische Pfarrer Steffen Schiller und sein katholischer Kollege Herbert Kohler laden an diesem Sonntag, 6. März, um 18 Uhr zu einem Friedensgebet auf dem Karlsplatz ein. Kulturreferentin Gabriele Kaps organisiert für den 19. März ein Benefizkonzert in der Hofkirche.

Das Friedenstreffen an der Mariensäule am Sonntag soll von Glockengeläut, Scholagesang und Kerzenlicht begleitet werden, das wünschen sich die Geistlichen. Es solle mit Gebet, aber „ohne viel Worte“ im Gedenken an die Opfer des neuen Krieges und im Wunsch auf Frieden ablaufen.

Solidarität mit der Ukraine: Friedenstreffen in Neuburg

Die symbolische Anteilnahme am Schicksal der Kriegsopfer illustriert auch das Neuburger Stadttheater, das seit Freitagnacht in blaugelb angestrahlt wird. Das Taizé-Gebet in der Heiliggeistkirche besuchen jetzt fünfmal soviel Menschen als bisher. Stadtpfarrer Herbert Kohler: „Es fehlen einem schier die Worte, dass ein kaltblütiger Angriffskrieg in Europa losgetreten wird.“ Er spüre die Verunsicherung und Sorge der Menschen, auch junger Paare beim Trauungsgespräch vor der Hochzeit. Auf die Ankunft von Flüchtlingen bereiteten sich die Pfarreien vor. Es werde Hilfsangebote für Kinder und Erwachsene geben mit Betreuung, Beratung, Deutschkursen, Gebet und Gottesdiensten. „Wir begleiten die Flüchtlinge materiell und ideell.“

Die Ukraine-Hilfe fällt in die Fastenzeit hinein. Die Wochen bis Ostern sind dann nicht nur von Vorsätzen auf mehr Disziplin, Gelassenheit und Verzicht auf Genussmittel bestimmt, sondern im Idealfall von einer inneren Einkehr. Die Fastenzeit sei eine Einladung, „um sich eine Auszeit zu nehmen und Distanz zu finden“, weiß Pfarrer Herbert Kohler.

Für die Ukraine im Krieg: Benefizkonzert in Neuburg

Dann sei es an der Zeit, sich neu zu orientieren und auf das Wesentliche zu besinnen. „Das tut Geist und Seele gut.“ Denkanstöße gibt die Pfarreiengemeinschaft mit ihren kurzen Fastenpredigten in der Neuburger Hofkirche. Im Rahmen von Vespern mit Psalmengesang geben sozusagen hauseigene Kräfte Impulse für den Alltag. „Wir versuchen es zumindest“, beschreibt Anne Strahl die kleine Serie. Die Gemeindereferentin macht am Sonntag den Auftakt zum Thema „versucht“, gefolgt am 13. März von Kaplan Dominic Leutgäb („verklärt“), Pastoralassistentin Michaela Hertl (20. März, „verteidigt“), Pfarrer Steffen Schiller (27. März, „vergebt“) und Pfarrer Herbert Kohler (3. April „verführt“).

Vespern und Predigten seien kurz gehalten und finden an den Sonntagen jeweils um 17 Uhr in der Hofkirche statt. Es seien Anregungen zum Nachdenken, so die Gemeindereferentin, „und die Texte aus der Bibel sind aktuell, obwohl sie 2000 Jahre alt sind.“

Pfarrer Herbert Kohler und Gemeindereferentin Anna Strahl präsentieren ihre Fastenpredigten 2022. Foto: Winfried Rein

„Welle der Unterstützung“ aus Neuburg für die Ukraine

Eine „Welle der Unterstützung“ erlebt Kulturreferentin Gabriele Kaps in den Aufrufen zur Ukrainehilfe. Als Beitrag von Neuburger Kulturträgern organisiert sie ein Benefizkonzert in der Hofkirche. Es habe sofortige Zusagen etwa von der Stadtkapelle, Schauspieler Georg Thaller oder Nicola Göbel gegeben. Auch das Ensemble del Arte und Landrat Peter von der Grün (als Saxofonist) sollen mitwirken.

Neben der Spontanhilfe entdeckt die Stadträtin einen „Hunger nach Kultur“. Die meisten Künstler freuten sich einfach auf die ersten Auftritte nach der langen Corona-Pause. Das Benefizkonzert für die Ukraine findet in zwei Wochen am Samstag, 19. März, um 17 Uhr in der Hofkirche statt. Es erhält einen liturgischen Rahmen, der Eintritt ist kostenfrei und es gilt die 3G-Regel. Spenden für die Ukraine seien willkommen. Man habe sich entschieden, mit dem Geld das Neuburger Traumtheater zu unterstützen. Dieses wird, wie berichtet, die Betreuung ukrainischer Flüchtlingskinder in Neuburg übernehmen.