Kooperativer Nikolaus im Schwalbanger

Der Nikolaus besucht den Neuburger Schwalbanger und beschenkt lauter brave Kinder.

Wenn sich Stadtteilmanager Marek Hajduczek vom Bürgerhaus Am Schwalbanger, Katharina Fröhlich vom Haus für Kinder St. Peter, Sigrid Busch vom künftigen Familienzentrum und Gertrud Kuyten, Rektorin der Grundschule Am Schwalbanger zusammentun, dann lässt sich das Ergebnis, eine stimmungsvolle, gemeinsame Nikolausfeier auf der Wiese zwischen Kindergarten und Schule, wahrlich sehen. Ein paar Schneeflöckchen wären schon schön gewesen, doch die große Krippe, in der sich schon die Tiere versammelt hatten, die beleuchteten Bäume rundum sorgten auch für die richtige Stimmung.

Eine große Anzahl von Eltern und Verwandten warteten mit ihren kribbeligen Zöglingen auf das Erscheinen des heiligen Mannes. Sie waren sicher froh, dass Stadtpfarrer Herbert Kohler diesen erst einmal begrüßte, nachdem Kindergarten- und Grundschulkinder den Nikolaus mit dem Lied "Nikolaus ist hier" herbeigesungen hatten. Die musikalische Leitung lag in den bewährten Händen von Lehrerin Eva Wiesener, zusammen mit Kollegin Ann Kristina Pscherer-Sandner, die versiert auf dem Klavier begleitete.

Der heilige Bischof – man munkelte viel, wer sich da wohl unter dem Rauschebart verbarg? – trat nun, leider ohne seinen Knecht Ruprecht, vor die Menge und wusste so einiges Positive über die Kinder zu berichten. Nur wenig war zu kritisieren, und es wurde seitens der Kinder Besserung versprochen. Bevor die mitgebrachten Schokoladen-Nikoläuse zur Verteilung kamen, wurde er mit je einem Gedicht seitens der Grundschüler und der Kindergartenkinder erfreut. Aus vielen Kinderkehlen schallte ihm "Holler boller Rumpelsack" entgegen, und Kinder der Klasse 3a trugen das Gedicht "Nikolaus" beherzt vor. Da scheinbar alle Kinder brav gewesen waren, kam jedes Kind in den Genuss einer Schokofigur, und mit dem gemeinsamen Lied: "Lasst uns froh und munter sein" beendeten die immer souveräner werdenden Kleinen ihr Programm, zogen mit Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten in das Haus für Kinder St. Peter und stärkten sich im gemütlichen Teil der Feier mit Wurstsemmeln, Punsch und ähnlichen schmackhaften Genüssen, vorbereitet von den Elternbeiräten des Kindergartens und der Schule. (bece)