Neuburg

vor 33 Min.

An Neuburger Schulen und Kitas herrscht derzeit Kopflaus-Alarm

Plus Schulen und Kindergärten in Neuburg haben lästige, tierische Gäste: Kopfläuse. Seit Monaten beschäftigen die winzigen Parasiten Familien und Lehrkräfte.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Es ist eine Nachricht, die in den vergangenen Monaten bei vielen Eltern in Neuburg aufgeschlagen ist. Aus der Schule oder aus dem Kindergarten heißt es kurz und knapp: "In der Klasse ihres Kindes gibt es einen Fall von Kopfläusen" Die Folge: Eltern müssen sich auf in den Haaren und auf der Kopfhaut ihrer Kinder auf die Suche nach Läusen oder deren Nissen machen. Ist das eigene Kind betroffen, muss es direkt abgeholt werden. Meist folgt ein Dauereinsatz der Waschmaschine. Doch vor allem bleibt ein Gefühl von Verunsicherung.

Kopfläuse grassieren in Neuburg bereits seit einigen Monaten. Schon im Juni traten die winzigen Parasiten an Neuburger Grundschulen und auch in Kindergärten auf. Das Problem löste sich scheinbar über die Sommerferien nicht auf und schon wenige Tage nachdem der Unterricht wieder begann, gab es neue Meldungen aus den Klassen. Derzeit sind laut Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen sieben Einrichtungen betroffen. Was für die einzelnen Schulen oder Kitas den Betrieb zusätzlich belastet, ist für Amtsärztin Verena Eubel noch im normalen Bereich: "Für diese Jahreszeit ist das nicht ungewöhnlich", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen