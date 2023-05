Neuburg

Kreativraum "das Otto": Die Räume müssen mehr genutzt werden

Plus Der Verein "das Otto" zieht durchwachsene Bilanz. Die Mitglieder treffen eine Entscheidung, wie es mit dem Standort in der Neuburger Innenstadt weitergeht.

Von Manfred Dittenhofer

Blickt man in der Schmidstraße 113 auf das zurückliegende Geschäftsjahr, fällt das Fazit gemischt aus: Veranstaltungen top, Raumausnutzung mäßig. Die Betriebsbesuche und Vortragsabende kommen gut an. Aber zum Coworking oder von Vereinen und Firmen werden die Räume von "das Otto" noch zu wenig gebucht. Und dennoch eine gute Nachricht: "Das Otto" bleibt in der Schmidstraße. Umzugsgedanken sind endgültig vom Tisch.

Gerade die zentrale Lage der Kreativräume sei ein Plus für den Verein, da waren sich auch die Mitglieder am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung einig. Nun wird der Verein noch mehr am Bekanntheitsgrad des Kreativraums arbeiten. Immerhin stehen zentral in Neuburg im Erdgeschoss ein großer Workshop-Raum und im Obergeschoss ein Teambüro, ein Konferenzraum sowie Arbeitsplätze zur Verfügung. Darüber hinaus könnte sich die Vorstandschaft aber auch eine Nutzung als Pop-up-Verkaufsstelle vorstellen, in der temporär Produkte angeboten werden. So könnten beispielsweise Probe- oder Lagerverkäufe organisiert werden. "Unsere Räume werden auch über das Neuburger Stadtmarketing angeboten", betonte Sandra Siebenhüter.

