Kreishallenbad Schrobenhausen: Das sind die neuen Preise und Öffnungszeiten

Der Landkreis erhöht die Preise und für das Kreishallenbad in Schrobenhausen und legt neue Öffnungszeiten fest. Sogar die Wasserwacht soll nun 10.000 Euro pro Jahr bezahlen.

Für das Kreishallenbad in Schrobenhausen hat der Werkausschuss der Kreisbetriebe Preise und Öffnungszeiten endgültig neu festgelegt. Für die Allgemeinheit ist das Bad demnach an vier Wochentagen geöffnet. Hauptnutzer sind Schulen und Vereine.

Das Hallenbad öffnet am Dienstag von 15 bis 21 Uhr, Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr für alle. Drei Stunden kosten fünf Euro. Eine Zusatzstunde Freitagabend ließ der Ausschuss wegen geringer Nachfrage wieder fallen.

Bei den Gebühren orientiert sich der Landkreis jetzt an den tatsächlichen Kosten. 50 Prozent Deckung sollen zunächst erreicht werden. Deshalb erhöht man in der neuen Saison die Gebühr für den Schulschwimmsport auf 301 Euro pro Doppelstunde und für Vereine auf 152 Euro pro Stunde. Ähnliche Sätze verlangen auch die Stadtwerke Neuburg.

Neue Preise und Öffnungszeiten im Kreishallenbad Schrobenhausen

Landrat Peter von der Grün (FW) ist klar, dass er damit bei den Bürgermeistern keine Begeisterung auslöst. Die Gemeinden müssen die Stundensätze für ihre Schulen bezahlen. Die Neuregelung sei aber „ehrlichen und transparent“, so der Landrat. „Wir drehen das Geld hinten und vorne um“, antwortete Tobias Gensberger (DU). Der Bergheimer Bürgermeister beanstandete die Arbeitsweise der Kreisbetriebe: „Wenn wir so arbeiten, würde in den Gemeinden hinten und vorne nichts funktionieren.“

Neu ist die Kostenpflicht für die Wasserwacht. Sie soll künftig für die Benutzung des Kreishallenbades rund 10.000 Euro jährlich bezahlen. „Da habe ich Bauchschmerzen“, so Kreisrat Klaus Scherm. „Es handelt sich um eine Rettungsorganisation.“