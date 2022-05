Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen stellt sich digital gut auf

Plus Der Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen blickt zurück auf ein Corona-Jahr mit eingeschränkten Aktivitäten – und erschließt digitale Angebote.

Auf der Suche nach neuen Angeboten für die Jugend des Landkreises erschließt sich der Kreisjugendring gerade der digitalen Welt. Äußerst hilfreich dafür ist der Zuschuss des Freistaats an den Bayerischen Jugendring. Der KJR Neuburg-Schrobenhausen erhält aus dem Topf dieser Aktivierungskampagne 44.000 Euro, über die er sehr frei, ohne Zweckgebundenheit, verfügen kann.