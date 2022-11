Kreisler-Hommage: Eine düstere Vision kommt auf die Neuburger Bühne

Im Neuburger Studienseminar soll mit "Im Warenhaus" eine Hommage an Georg Kreisler auf die Bühne kommen. Das Ergebnis ist ein düsteres Porträt.

Fünf Männer auf der Bühne und trotzdem eine Ein-Mann-Show. Das Stück "Im Warenhaus" soll eine Hommage an den Musiker Georg Kreisler sein, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Das Projekt stammt von Moritz Gruber, vier Musiker des Realienquartetts unterstützen an ihren Instrumenten, Regie führt Noppo Heine, gezeigt wird es auf der Bühne des Studienseminars. Es soll die Zerrissenheit von Kreisler zeigen und das tut es auch, allerdings auf sehr düstere Weise.

Dass Kreisler Zyniker war, würde wohl niemand bestreiten. In seinen Liedern verstrickte er sich leidenschaftlich in doppeldeutige Wortspiele. Ein Konzept, das auch Gruber in den Vordergrund stellt. Da steht er als das "Ich" eines Autors ("er"), der ihm als Schauspieler diese Rolle auf den Leib geschneidert hat. Dieser Rollenzwang engt ihn ein, auf einer winzig kleinen Bühne, die er zur Sicherheit mit dem Maßband nachmisst, soll doch schließlich alles wie in den Regieanweisungen sein. Was sich "er" ausgedacht hat, scheint für das "ich" ein unausweichliches Schicksal sein. So wie es bei Kreisler war?

Hommage an Georg Kreisler im Neuburger Studienseminar

Immer wieder merkte Kreisler an, dass er von Publikum und Kritikern in eine Schublade gesteckt wurde, nicht richtig verstanden, auf wenige seiner Lieder reduziert. Und so kommt am Abend in Neuburg wohl ganz bewusst nicht "Tauben vergiften im Park" auf die Bühne, sondern unbekanntere Lieder, allen voran natürlich "Im Warenhaus". Kreislers Werke in die Handlung einzubauen, gelingt dabei mal mehr, mal weniger geschmeidig. Mal geht der Monolog von Gruber nahtlos in ein Lied über, der Inhalt ergänzt sich gekonnt. An anderer Stelle ist es holpriger, eher bringt man noch die Stimmung des Liedes in Einklang mit Grubers Rolle, der Text erschließt sich nicht mehr ganz.

Generell ist "Im Warenhaus" eine stimmungsstarke Inszenierung, die dazu tendiert, Kreislers Ironie mit Groteske zu verstärken. So steht Gruber bei "Sonntagsspazier" wie eine aufgehängte Marionette im Dunst des Kunstnebels und trabt düster auf der Stelle. Ja, das Lied ist an sich schon makaber, hängt sich dort immerhin der Sonntagsspaziergänger auf. Doch die bildliche Komponente, auch die rein schwarz gehaltene Bühne nur mit einem unwirtlichen Kaktus versehen, tut ihr Übriges. Hier entsteht eine Version von Kreisler, die einen verbitterten Menschen zeigt. Es entsteht eine Welt, in der keine Liebe existiert, Geld regiert, Krieg bestimmt, Publikum verblödet.

Ja, Kreislers Welt war voller Kritik, doch er war auch der Pianist, der mit einem Grinsen am Klavier saß. Mit einem Augenzwinkern über sich selbst, die Welt und seine Zuhörer. Dieses Grinsen, ein lichter Moment, etwas Humor, hätte "Im Warenhaus" sicher gutgetan, denn so ist man fast froh, nach einer guten Stunde diese niederschmetternde Kreisler-Welt wieder verlassen zu dürfen.