Kreistag debattiert über möglichen Kauf der Neuburger KJF-Klinik

Es ist ein emotionales Thema, der Trägerwechsel der KJF-Klinik in Neuburg. Der Landkreis hat sein Kaufinteresse bekundet und erörtert nun in einer zweitägigen Klausur Chancen und Herausforderungen.

Landrat Peter von der Grün hat die Mitglieder des Kreistages an diesem Wochenende zu einer zweitätigen Klausurtagung eingeladen, um sich mit ihnen über die Gesundheitsversorgung im Landkreis auszutauschen. Zentrales Thema wird dabei die Krankenhauslandschaft im Landkreis sein. Wie bekannt ist, strebt der Landkreis den Erwerb der KJF Klinik in Neuburg an. Von der Grün betont, dass sich damit eine historische Chance biete. „Wir unternehmen alle Anstrengungen, um die Gesundheitsversorgung im Landkreis nicht nur zu erhalten, sondern nachhaltig weiterzuentwickeln“, so der Landrat, der darauf hinweist, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Details dazu genannt werden können: „Aufgrund des laufenden Verfahrens gibt es eine Verschwiegenheitsvereinbarung, an die wir uns strikt halten.“ Er versichert: „Wir alle, der Kreistag und die maßgeblichen Akteure im Landkreis, brennen dafür und arbeiten mit vereinten Kräften daran, unseren Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu bieten.“

KJF-Klinik in Neuburg: Kreistag erörtert Chancen und Risiken

Die Klausurtagung bilde einen idealen Rahmen für einen offenen und konstruktiven Austausch über die Chancen und Herausforderungen der Gesundheitsversorgung im Landkreis. Anregungen dazu liefern Experten. So beleuchtet Klaus Schulenburg, der beim Bayerischen Landkreistag für das Krankenhauswesen zuständig ist, die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung speziell für kommunale Krankenhäuser. Roland Engehausen, Geschäftsführer und Vorstand der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, wird eine Übersicht über die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die Krankenhäuser geben. Schließlich zeigt Jan Hacker, Vorstandsvorsitzender der Oberender AG, Szenarien nach einem möglichen Kauf der KJF Klinik auf. „Für mich ist diese Klausur einer der wichtigsten Termine in diesem Jahr, denn sie ist ein Meilenstein zur Gestaltung einer modernen, wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung im Landkreis“, betont der Landrat. (nr)