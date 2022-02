Neuburg

vor 33 Min.

Kreuzung Monheimer Straße in Neuburg: Radfahrer bekommen eigene Grünphase

Mit eigenen Ampelschaltungen für Autofahrer sowie Fußgänger und Radfahrer soll der Gefahrenstelle an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße künftig begegnet werden.

Plus Nach dem erneuten Unfall an der Monheimer Straße/Ingolstädter Straße in Neuburg beantragt Verkehrsreferent Bernhard Pfahler eine neue Ampelregelung – und setzt sich damit durch.

Von Anna Hecker

Sie zählt zu den Unfallschwerpunkten in Neuburg: die Kreuzung Ingolstädter Straße/Monheimer Straße. Erst im Januar ereignete sich dort ein Unfall, bei dem sich eine Schülerin leicht verletzte. Um dort in Zukunft das Gefahrenpotenzial zu verringern, hat Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (Freie Wähler) den Antrag gestellt, die Ampelschaltung so anzupassen, dass Autofahrer und Fußgänger beziehungsweise Radfahrer getrennte Grünphasen haben. Der Verkehrsausschuss stimmte diesem Antrag einstimmig zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen