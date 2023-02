Neuburg

Krieg in der Ukraine: So ist die Situation ein Jahr später in und um Neuburg

Plus Vor einem Jahr marschieren russische Truppen in die Ukraine ein. Millionen von Menschen fliehen aus ihrer Heimat, auch in den Landkreis. So ist die Lage heute.

Es war kurz nach Mitternacht, als US-Außenminister Tony Blinken dem Nachrichtensender NBC folgenden Satz sagt: " Russland wird in die Ukraine einmarschieren, bevor die Nacht vorbei ist." Und nur wenige Stunden überschlugen sich die Meldungen. Es war Donnerstag, 24. Februar 2022, als klar wurde, dass Frieden alles andere als selbstverständlich ist. Millionen von Menschen sind von da an auf der Flucht. Einige von ihnen kommen auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an, finden hier Zuflucht, erholen sich von den Strapazen, starten aber auch in eine ungewisse Zukunft. Ein Jahr später gilt es, Bilanz zu ziehen und sich die Frage zu stellen: Wie ist die Lage heute?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

