Neuburg

vor 33 Min.

Krieg in der Ukraine: Spendenaktion der Mittelschule Neuburg

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg haben für Kriegsflüchtlinge in der Ukraine gesammelt und so 1000 Euro zusammenbekommen. Hiervon wurden dringend benötigte Güter gekauft.

Die Schulfamilie an der Mittelschule in Neuburg hat zu einer Spendenaktion für ukrainischen Flüchtlinge in Ungarn aufgerufen. Da zeigten nicht nur die Schüler ihr Herz.