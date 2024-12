Krippenstation im Stadtmuseum

Bis Ende des Jahres gibt es im Stadtmuseum Neuburg als zusätzliche Attraktion eine Krippenstation für Josy Meidinger zu sehen. Die Neuburger Künstlerin (1899-1972), die im Dezember ihren 125. Geburtstag feiern könnte, hatte für die Kirche St. Georg in Ried lebensgroße Laubsäge-Figuren von Maria und Josef mit dem Jesuskind angefertigt. Sie wurden 1994 dem Historischen Verein geschenkt und können jetzt zusammen mit weiteren vorweihnachtlichen Scherenschnitt-Motiven Meidingers (Foto: „Heilige Nacht“, Historischer Verein Neuburg a. d. D.) im Eingangsbereich des Weveldhauses (Amalienstraße A 19) als 23. Station des Neuburger Krippenweges während der Öffnungszeiten des Museums (Die. – So. 10-18 Uhr) kostenfrei bewundert werden. Im Erdgeschoss und im 2. Obergeschoss ist noch bis zum 29. Dezember die Sonderausstellung „Weiß? Blau? Rot? – Vom Wein in Neuburg an der Donau“ zu sehen. Hierfür ist der reguläre Eintrittspreis zu entrichten. Kinder und Mitglieder des Historischen Vereins haben wie immer freien Eintritt.