Neuburg

11:34 Uhr

Krise bei der Neuburger SPD: Suche nach neuem Vorsitzenden läuft weiter

Plus Die Neuburger SPD sucht weiter einen Vorsitzenden. Ralph Bartoschek zieht sich als kommissarische Spitze definitiv zurück. Bis Ostern sollen Entscheidungen fallen.

Von Andreas Zidar

Die SPD in Neuburg ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Mann oder einer neuen Frau an der Spitze. Nachdem der ehemalige OB-Kandidat Bernd Schneider vor gut einem Jahr als Ortsvorsitzender zurück- und aus der SPD-Fraktion im Stadtrat ausgetreten war, führt seitdem Ralph Bartoschek die Geschicke des Ortsvereins, jedoch nur kommissarisch. Nun sollen in absehbarer Zeit Entscheidungen fallen.

