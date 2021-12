Neuburg

Kritik an Baumpflege in Neuburg: Das sagt der Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Plus Gutachter Erk Brudi vermittelt dem Neuburger Stadtrat, dass beim Thema Bäume keine Experten am Werk sind. Was sagt der Wittelsbacher Ausgleichsfonds dazu?

Von Andreas Zidar

Es war ein denkwürdiger Auftritt. Einer, von dem in den kommenden Wochen noch zu sprechen sein wird. Im Grunde hat Erk Brudi dem Neuburger Stadtrat in der Sitzung am Dienstagabend mitgeteilt: Diejenigen, die sich bislang um die Bäume im Englischen Garten gekümmert haben, haben wenig Ahnung (lesen Sie hier mehr dazu). Wie berichtet, hat der Sachverständige für Baumstatik und -pflege die Pläne des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), 800 bis 1000 Bäume im Englischen Garten zu fällen, stark kritisiert. In einer stichprobenartigen Kontrolle habe Brudi festgestellt, dass offenbar viel weniger Bäume wirklich gefällt werden müssen, als angegeben. Nach seinem Vortrag entschied sich der Neuburger Stadtrat dafür, das Vorhaben des WAF zunächst abzulehnen, und ein Angebot für ein Gutachten durch Brudi und seine Kollegen der Firma „Tree Consult“ aus Gauting (Kreis Starnberg) einzuholen. Doch was sagt eigentlich der WAF dazu?

