Kritik an Brückenentscheidung: "Die Stadt macht einen Schritt zurück"

Die Entscheidung des Neuburger Stadtrats zur geplanten Radlbrücke sorgt für Kritik. Fridays & Parents for Future fordern, die Planungen hierfür wieder aufzunehmen.

Die Entscheidung des Neuburger Stadtrats, die Planungen für die Radlbrücke auszusetzen und an die Entwicklung der zweiten Donaubrücke zu koppeln, sorgt für Kritik. Fridays & Parents for Future Neuburg berichten in einer Mitteilung von einer "Welle der Enttäuschung" unter zahlreichen Fahrradfahrenden, Schülerinnen und Schülern sowie Unterstützenden der Petition "Sichere Geh- und Fahrradwege".

Kritik an Entscheidung des Neuburger Stadtrats zur Radlbrücke

"Die einzige bedeutende Maßnahme zur Umsetzung unserer Forderungen sowie ein Schlüsselprojekt für Neuburgs Verkehrswende wird auf Eis gelegt", kritisiert das Bündnis. "Mit dieser Entscheidung macht die Stadt Neuburg bedauerlicherweise einen Schritt zurück von dem Ansatz einer verantwortungsbewussten und generationengerechten Verkehrspolitik hin zu den veralteten Vorstellungen des vergangenen Jahrhunderts."

Für die Brückengegner sei es laut Mitteilung in vielerlei Hinsicht auffällig, dass die CSU-geführte Stadtspitze seit Jahrzehnten eine Strategie verfolge, jede Verbesserung im Neuburger Verkehrsbereich abzulehnen, aus der Befürchtung heraus, dass die sogenannte Notwendigkeit einer Autobrücke dadurch infrage gestellt werden könnte, heißt es. "Wir fordern daher entschieden, diesen Beschluss rückgängig zu machen und unverzüglich die Planungen für die Fußgänger- und Radbrücke wieder aufzunehmen." (AZ)

