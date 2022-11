Kritik an Event-Raum im Neuburger Schloss: "Versteht eigenes Wort nicht"

Kreishandwerksmeister und Stadtrat Hans Mayr kritisiert, dass man sich in der „Großen Dürnitz“ im Neuburger Schloss kaum unterhalten kann, und will das ändern.

Neulich lud die Kreishandwerkerschaft in Neuburg ein zu ihrer Freisprechungsfeier in die „Große Dürnitz“ im Neuburger Schloss. Das Ambiente im historischen Saal war ansprechend, doch Kreishandwerksmeister Hans Mayr gefiel eines ganz und gar nicht: die Akustik. „Man hat sein eigenes Wort nicht verstanden“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Unterhaltungen seien kaum möglich gewesen.

Mayr nahm dies zum Anlass, sich für eine Verbesserung der Akustik in der „Großen Dürnitz“ einzusetzen. Der Bauunternehmer und Stadtrat verschickte Briefe an OB Bernhard Gmehling, an den Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber sowie an Staatssekretär Roland Weigert. „Die ‘Dürnitz‘ ist ein circa 500 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum mit allen Infrastruktureinrichtungen für Events und Veranstaltungen jeglicher Art“, schreibt Mayr darin. „Leider erweist sich immer wieder die mangelnde Akustik als ein sehr großer Nachteil, der die Benutzung dieses wunderbaren historischen Bauwerks immer wieder beeinträchtigt.“

Schloss Neuburg: Kritik an der Akustik in der „Großen Dürnitz“

Mayr bittet Gmehling, Enghuber und Weigert, den Bayerischen Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Albert Füracker, auf den Missstand aufmerksam zu machen. Der Raum müsse schalltechnisch in die Lage versetzt werden, dass man normale Veranstaltungen und Feiern einwandfrei durchführen kann, wünscht sich Mayr. „Das ist ein toller Veranstaltungsraum für Neuburg“, sagt er im Interview. „Aber das hat alles keinen Wert, wenn man sich akustisch nicht versteht.“

Gmehling bestätigt die Beobachtung von Mayr auf der Freisprechungsfeier. „Die Akustik ist mehr als schlecht“, betont der OB. Die Stadt könne jedoch nicht aktiv werden, denn der Saal gehört der Bayerischen Schlösserverwaltung. Diese will Gmehling nun bitten, sich dem Problem anzunehmen, damit man in der „Großen Dürnitz“ mehr Veranstaltungen durchführen kann.

„Die Große Dürnitz ist seit rund 20 Jahren Veranstaltungsraum“, teilt Franziska Wimberger mit, Pressesprecherin der Schlösserverwaltung. „Allen Veranstaltern wird im Vorfeld erläutert, dass es sich um einen Gewölbesaal handelt, der aufgrund seiner baulichen Gegebenheiten über seine eigene Akustik verfügt.“ Aktuell werde erneut geprüft, ob Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik möglich sind.