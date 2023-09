Neuburg

06:45 Uhr

Kritik an neuem Radweg in Neuburg: Das denkt der ADFC zur neuen Wegführung

Der Fahrradweg an der Augsburger Straße wurde erst kürzlich umgebaut. Noch fehlen Markierungen.

Plus Die Kritik an der neuen Wegführung des Radweges an der Augsburger Unterführung kann der Neuburger ADFC nicht verstehen.

Seit knapp zwei Wochen ist der Radweg an der Augsburger Unterführung aus Richtung Feldkirchen nun umgebaut. Doch die neue Regelung sorgt seitdem für unterschiedliche Meinungen bei den Neuburgerinnen und Neuburgern. Jetzt meldet sich der ADFC zu Wort.

Stefan Kaufmann von der Ortsgruppe des Neuburger Fahrradvereins ADFC findet die neue Regelung durchaus sinnvoll. Zuvor habe der Radweg einfach am Kreisverkehr geendet und es gab keine einheitliche Regelung für Fahrradfahrer. Mit der alten Verkehrsführung seien die Radelnden auf dem Fußweg weitergefahren, kamen direkt vom Radweg in den Kreisverkehr oder überquerten den Fußgängerüberweg mit dem Fahrrad. Jetzt nach dem Umbau reihen sich die Fahrradfahrenden bereits vor dem Kreisverkehr zwischen den Autos ein, und können den Kreisel jetzt an der für sie richtigen Ausfahrt verlassen.

