Kritischer Wasserstand der Donau: Kein Feuerwerk beim Fischergasslerfest

Nach vier Jahren Pause findet wieder das Neuburger Fischergasslerfest statt. Doch der Wasserstand der Donau ist möglicherweise kritisch, weshalb die Organisatoren nun reagieren.

Nach vier Jahren Pause findet am kommenden Samstag, 20. Mai, wieder das Neuburger Fischergasslerfest statt. Die Organisatorinnen und Organisatoren haben in diesem Jahr jedoch mit schwierigen Umständen zu tun. Die Prognose zum Wasserstand der Donau am Samstag sei weiterhin kritisch, weshalb sich die Organisatoren laut Mitteilung dazu entschlossen haben, auf das Feuerwerk am Abend zu verzichten.

Fischergasslerfest 2023 in Neuburg: Kein Feuerwerk am Abend

"Eine Fahrt in der Nacht mit Hochwasser und Feuerwerk auf den Zillen ist uns zu riskant", heißt es. Die Entscheidung, ob ein Fischerstechen stattfinden kann, soll am Dienstag oder Mittwoch getroffen werden. Das Straßenfest findet laut Ankündigung definitiv statt, da die Wetterprognose für den Samstag gut ausschaut. (AZ)

