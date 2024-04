Neuburg

Küchenbrand in Neuburg: Hausbewohner muss mit Rauchvergiftung in Klinik

In einem Haus in der Franz-Hoffmann-Straße in Neuburg gerät Frittierfett in Brand. Ein Bewohner verletzt sich beim Versuch, das Feuer zu löschen.

Ein Küchenbrand in Neuburg hat am Ostersonntag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 15.40 Uhr in einem Haus in der Franz-Hoffmann-Straße Frittierfett in der Küche in Brand. Das Feuer griff sofort auf die Kücheneinrichtung über. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Küchenbrand: Feuer in der Franz-Hoffmann-Straße in Neuburg Ein 59-jähriger Bewohner versuchte, das Feuer zu löschen, wurde durch das Einatmen von Rauchgasen jedoch verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg brachte den Brand unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern, dennoch brannte die Küche vollständig aus. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)

