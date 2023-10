Künstliche Intelligenz: Wie Firmen aus der Region sie schon einsetzen

Fünf Beispiele aus der Region 10 zeigen, dass Künstliche Intelligenz in den Firmen bereits eingesetzt werden. Der Appell der Unternehmer: Die Scheu ablegen.

KI - zwei Buchstaben, die die Welt in Atem hält. Denn was Künstliche Intelligenz alles kann, beeindruckt die Menschen. Unternehmer blicken gebannt auf die Entwicklungen, denn vielleicht kann sie helfen, elementare Herausforderungen der Wirtschaft lösen: Fachkräftemangel, Bürokratie, Sprachprobleme von Mitarbeitenden oder hoher Zeitdruck. Fünf Beispiele aus der Region 10 zeigen, dass es bereits geht.

Künstliche Intelligenz hilft Unternehmen aus der Region 10 den Fachkräftemangel auszugleichen

Beim IHK-Forum im Neuburger Schloss gaben vier Unternehmen und die Hochschule Ingolstadt Einblick in ihre tägliche Arbeit mit Künstlicher Intelligenz. Stefan Apfl, Inhaber der Alea Hotel GmbH, die in Pfaffenhofen zwei Hotels betreibt, kann ein Problem dank KI lösen. Viele Mitarbeiter sind in der deutschen Sprache nicht so wortgewandt, korrekte Rechtschreibung sei immer wieder ein Problem. "Deshalb ist es bei uns Gebot, dass am PC ein Fenster mit Chat GPT geöffnet ist", sagt Apfl. Mitarbeitende sind angehalten sich Texte formulieren oder eigene über Chat GPT verbessern zu lassen. Mittlerweile sei das für die Angestellten, die oft unsicher beim Formulieren waren, eine große Hilfe. "Natürlich gab es Skepsis, aber wer es einmal sieht, wie gut das funktioniert, ist begeistert." Die Künstliche Intelligenz erleichtert den Mitarbeitenden also fachlich und auch mental das Arbeitsleben, was wiederum zu mehr Zufriedenheit bei ihnen führt.

Reinhard Büchl, Andreas Oßwald, Daniel Großmann, Stefan Apfl und Fabian Stahl verraten, wie sie künstliche Intelligenz bereits nutzen. Foto: Barbara Wild

Reinhard Büchl vom Entsorgungsunternehmen Kunststoff Recycling Süd aus Ingolstadt arbeitet bereits seit Jahren mit einem intelligenten Logistiksystem. Seine Herausforderungen: Entleerungsfahrten möglichst effizient organisieren. Aufgrund dokumentierter Daten, wie bei der Entleerung der Füllstand der Abfallbehälter ist, kann der Abholzyklus erhöht oder verkürzt werden. Seinen Betrieb hat er komplett digitalisiert, sodass seine Fahrer direkt beim Kunden Rückmeldung geben können, ob sie den Auftrag ausgeführt haben oder nicht. Mit diesen Daten kann der Disponent in der Zentrale die Routen sämtlicher Fahrer optimieren und zugleich Kunden informieren, wann ihre Behälter geleert werden. "Wir haben massiv unsere Prozesse verbessert", sagt Büchl. Weil seine Fahrer oder Fahrerinnen zudem selten gut Deutsch sprechen, nutzen sie ein digitales Kommunikationstool, das auch übersetzen kann. "Ich denke, dass viele Menschen schon KI nutzen, ohne sich darüber wirklich bewusst zu sein", sagt Büchl. Er rät deshalb gerade auch kleinen oder mittelständischen Unternehmen nicht zu viel Respekt davor zu haben. "Wenn wir es nicht anpacken, überholen und die anderen."

Dank künstlicher Intelligenz kommt das Müllauto, wenn wer Abfallbehälter voll ist

Andreas Oßwald ist der Leiter der IT bei Hoffmann Mineral aus Neuburg. "Die Digitalisierung der Arbeitswege ist die Basis für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz", ist seine Überzeugung. Vor allem im Marketing und im Vertrieb sieht die Unternehmensgruppe große Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Texte der Website oder beim Formulieren von E-Mails oder Rundschreiben sowie bei interner Kommunikation sei die Hilfe der Chatbot eine Zeitersparnis. "80 Prozent kommt vom Chatbot, 20 Prozent macht der Mensch", sagt Oßwald und fügt an: "Auch wir IT-ler machen uns das Leben damit leichter", denn die KI könne auch Programmiercodes erstellen. Was nicht passieren dürfe, sei, dass interne Daten blind beispielsweise in Chat GPT hineinkopiert werden. "Dann sind diese Interna überall verfügbar", so Oßwald.

In der Technischen Hochschule Ingolstadt ist Künstliche Intelligenz ein Riesenthema. "Wir haben viele Lösungen und Ideen, wie Firmen egal welcher Größe die KI für sich einsetzen können. Was wir brauchen, sind die Probleme", sagt Dr. Daniel Großmann und appelliert an Unternehmer die angewandte Wissenschaft vor der Haustür zu nutzen. Auch THI selbst wird demnächst eine KI-gestütze Plattform für die Studierenden anbieten, das sie bei der Optimierung ihrer Lerninhalte unterstützt. "Es gibt einen Zoo an Möglichkeiten", sagt Großmann. Allerdings sei die Digitalisierung dafür stets die Grundlage.

Künstliche Intelligenz: Firmen haben Sorgen um ihre eigenen Daten

Das bestätigt auch Fabian Stahl von Stahl-Computertechnik aus Pfaffenhofen. Fehlende digitale Arbeitsweise oder die Scheu vor der KI sei der Grund dafür, dass kleinere Unternehmen die Chancen der KI noch wenig nutzen. Die Sorge um die Sicherheit der eigenen Daten spiele eine große Rolle. "Das ist technisch eine gewisse Herausforderung, aber das ist lösbar", sagt Stahl. Er ist überzeugt, dass Künstliche Intelligenz Themen wie Fachkräftemangel zum Teil lösen kann. "KI kann eine Unterstützung sein, aber niemals ein Ersatz." Bei ihm selbst im Betrieb wird mit KI programmiert und Texte erstellt.