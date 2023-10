Kürbisverkauf am Straßenrand geht mit der Zeit

In Neuburg kann man seinen Kürbis am Stand jetzt auch mit Paypal bezahlen.

Die Zeiten, in denen man mühsam den Geldbeutel durchwühlte, um den Kürbis für Halloween oder die Herbstdekoration bezahlen zu können, den man am Straßenrand kaufen will, sind vorbei. Denn: Der Kürbisverkauf wird digital. Josef Lohner zum Beispiel, der sein Herbstgemüse unter anderem am Kreisverkehr zwischen Fleischnershausen und Marienheim anbietet, ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden inzwischen auch die Bezahlung per PayPal. Mit dem Handy einfach den QR-Code am Verkaufsstand scannen, das digitale Zahlungssystem bestätigen und fertig! Schon kann jeder, der gerade kein Kleingeld zur Hand hat, legal einen Kürbis mit nach Hause nehmen.