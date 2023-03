Kultpfarrer Schießler in Neuburg: "Rainer Maria, du bist ein echter Zuggaul"

Plus Fernsehpfarrer Rainer Maria Schießler füllt die Neuburger Hofkirche. Mit seiner bemerkenswerten Predigt kommt er auch bei Stadtpfarrer Kohler gut an.

Stadtpfarrer Herbert Kohler ist durchaus ein Prediger, der seine Gemeinde fesseln und beeindrucken kann. Aber eher mit einer sanften, sprachlich feinen Art. Diesmal aber griff der Chef der Pfarreiengemeinschaft St. Peter/Hl. Geist zu einer saftigeren Ausdrucksweise: "Ich bin total geflasht, Rainer Maria, du bist ein echter Zuggaul.“ Der normale Begriff Zugpferd schien Kohler wohl zu schwach. Der Blick aus dem Altarraum in die weite Hofkirche hinein war nicht nur für Herbert Kohler überwältigend. Alle Bänke belegt, die vielen Stühle in den Seitenschiffen und zahlreiche Zusatz-Sitzgelegenheiten ebenso, dazu noch ungezählte Besucher, die nur einen Stehplatz ergattert hatten: Einer der bekanntesten Sätze des Münchener Pfarrers Rainer Maria Schießler kam also schon mal nicht zum Tragen: "Eine leere Kirche nimmt niemand für voll.“

Dieser Rainer Maria Schießler, Stadtpfarrer in München, Buchautor (unter anderem "Himmel, Herrgott, Sakrament“) und demnächst Hauptfigur in einem Film von Franz Xaver Bogner, hat Kultstatus. Man könnte ihn einen Star nennen, was er aber nicht sein will und auch nicht ist. Er ist vor allem ein mitreißender Prediger und Verkünder der Frohen Botschaft ("Mit alten Drohbotschaften hat es unsere Kirche lange genug versucht“), der jeden Sonntag seine Pfarrkirche in München genauso füllt wie jetzt die Neuburger Hofkirche.

Pfarrer Rainer Maria Schießler zu Gast in Neuburg

Quo vadis, Kirche? Wohin gehst du, wohin sollst du gehen, Kirche? So lautete das Thema der Fastenpredigt Schießlers in Neuburg. Diese ernste Frage an eine Kirche, die nicht nur von Missbrauchsskandalen erschüttert wird, beantwortet er so: dorthin, wo die Menschen sind, die nach einem Sinn und nach Halt suchen, die alle ihre Würde haben, egal ob sie arm oder reich, gesund oder krank, glücklich oder traurig sind, und egal welche sexuelle oder sonstige Orientierung sie haben.

So voll würde sich jeder Priester seine Kirche öfter einmal wünschen: In der Neuburger Hofkirche mussten viele der über 500 Besucherinnen und Besucher mit einem Stehplatz vorliebnehmen. Foto: Winfried Rein

Also hinaus auch an die Ränder, zu den Mühseligen und Entwürdigten, wie es Papst Franziskus schon als Kardinal in Buenos Aires vorgelebt hat. Schießler erzählt von seinen Anfängen als Pfarrer im Szeneviertel Glockenbach, wo viele Nationen, Kulturen, Schwule und Lesben lebten und leben. "Ich wusste gar nicht, wie ich mit denen reden soll, ob ich das überhaupt kann. Ich habe diesen Menschen zugehört, lange und geduldig, habe versucht zu verstehen, was sie vielleicht nach vielen Diskriminierungen doch noch von einem katholischen Geistlichen und von der Kirche erhoffen.“

Fernsehpfarrer Rainer Maria Schießler füllt mit seiner Fastenpredigt die Hofkirche

Er sei nicht mit einem Plakat herumgelaufen, auf dem stand: "Kommt zu mir, ich segne eure Partnerschaft.“ Vielmehr fragten gleichgeschlechtliche Paare nach einiger Zeit, ob er ihnen einen Segen geben könne. "Sollte ich die wegschicken? Den Teufel werde ich tun, ich bin für alle da, die von meiner Kirche Beistand, Zuspruch und die Liebe Gottes erfahren wollen.“ Die Reaktion aus dem Ordinariat folgte auf dem Fuße. "Herr Schießler, Sie haben eine homosexuelle Verbindung gesegnet, das geht nicht“. Die Antwort entwaffnete die hohen Herren, und sie ist typisch für die Art dieses Rainer Maria Schießler: "Doch, gut ist es gegangen, eine halbe Stunde hat es gedauert“.

Die Mutlosigkeit, die Verengung, ist für Schießler ein Grundproblem der Kirche. "Wir verkünden ja eine frohe Botschaft, da müssen wir selber froh, offen und mit Gottvertrauen ans Werk gehen.“ Manche meinten, dass sie nichts mehr glauben, dass sie mit Gott gar nichts zu tun haben. "Aber das stimmt nicht. Der Beweis: In einem Flugzeug in 10.000 Metern Höhe, das in starke Turbulenzen gerät, wirst du keinen einzigen Atheisten finden. Die beten alle!“

Rainer Maria Schießler spricht von "Deppen" in der Kirche

Aufbruch, Zuversicht, trotz aller Widrigkeiten, das ist auch die Botschaft, die Schießler bei einem Treffen mit den vielen Ehrenamtlichen der Pfarreiengemeinschaft rüberbringt. Im ebenfalls sehr gut gefüllten Kongregationssaal nimmt er den "Synodalen Weg" der Katholiken in Deutschland als Beispiel. "Diese Treffen von Laien und Bischöfen, von engagierten Ehrenamtlichen und Klerikern haben eine Tür aufgemacht, der Fuß ist jetzt drinnen. Das bleibt, egal wie sehr manche in Rom grummeln und was Rom daraus macht. Wir werden eine andere Kirche sein, in der Frauen genauso das Evangelium verkünden wie Männer, Zölibatäre genauso wie Verheiratet, in der einmal, wenn die Tür zum Pfarrhof aufgeht, der Priester und seine Frau mit fünf Kindern herauskommen." Da lacht Herbert Kohler, der neben Schießler sitzt, genauso befreit wie die vielen Zuhörer.

Stadtpfarrer Herbert Kohler (links) begrüßt seinen Gast Rainer Maria Schießler im Kongregationssaal. Foto: Peter Abspacher

Und was ist mit dem Widerstand mancher Oberhirten, angeführt von "einer bayerischen Mafia der Bischöfe aus Passau, Regensburg, Eichstätt und auch Augsburg", wie Schießler bemerkt. "Es gibt doch heute keinen Bischof mehr, der glaubt, er könnte wirklich alleine sagen, wo es lang geht." Die Forderung des Synodalen Wegs, dass Laien künftig bei der Ernennung von Bischöfen mitreden dürfen, ist für Schießler mehr als berechtigt, auch wenn Rom darüber entsetzt ist. Dazu ein deftiges Wort: "Es kann ja nicht sein, dass Rom dazu Nein sagt, weil sie dann nicht mehr wissen, wo sie ihre ganzen Deppen hintun sollen." Da zuckt Stadtpfarrer Kohler doch ein wenig. Aus dem Publikum ist größerer Widerspruch aber nicht zu vernehmen.