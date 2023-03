Neuburg

18:00 Uhr

Kultpfarrer Schießler in Neuburg: "Rainer Maria, du bist ein echter Zuggaul“

Kultpfarrer Rainer Maria Schießler war zu Gast in Neuburg und lockte Hunderte Besucherinnen und Besucher in die Hofkirche.

Plus Fernsehpfarrer Rainer Maria Schießler füllt die Neuburger Hofkirche. Mit seiner bemerkenswerten Predigt kommt er auch bei Stadtpfarrer Kohler gut an.

Von Peter Abspacher Artikel anhören Shape

Stadtpfarrer Herbert Kohler ist durchaus ein Prediger, der seine Gemeinde fesseln und beeindrucken kann. Aber eher mit einer sanften, sprachlich feinen Art. Diesmal aber griff der Chef der Pfarreiengemeinschaft St. Peter/Hl. Geist zu einer saftigeren Ausdrucksweise: "Ich bin total geflasht, Rainer Maria, du bist ein echter Zuggaul.“ Der normale Begriff Zugpferd schien Kohler wohl zu schwach. Der Blick aus dem Altarraum in die weite Hofkirche hinein war nicht nur für Herbert Kohler überwältigend. Alle Bänke belegt, die vielen Stühle in den Seitenschiffen und zahlreiche Zusatz-Sitzgelegenheiten ebenso, dazu noch ungezählte Besucher, die nur einen Stehplatz ergattert hatten: Einer der bekanntesten Sätze des Münchener Pfarrers Rainer Maria Schießler kam also schon mal nicht zum Tragen: "Eine leere Kirche nimmt niemand für voll.“

