Kultroller in Neuburg: Teilnehmerrekord beim 5. Vespa-Treffen

Beim 5. Vespa-Treffen in Neuburg steht ein Kultroller neben dem anderen auf dem Schrannenplatz. Ein Paar kam auf zwei Rädern aus Stuttgart in die Ottheinrichstadt.

Die Grundbedingung für eine weitere erfolgreiche Veranstaltung des MC Neuburg war schon allein durch das ideale Wetter gegeben. Das ehrenamtliche Team der High-Rollers Neuburg rund um Spartenleiter Dieter Seehofer hatte alles perfekt vorbereitet. Nach den Planungen in den vergangenen Monaten begann am Sonntag um 7 Uhr früh auf dem Schrannenplatz der Aufbau. Auch an die Kleinen wurde gedacht und vom Kreisjugendring eine Hüpfburg geordert. Die Stadt Neuburg gab für das Vespa-Treffen grünes Licht und die Wirte rings um den Platz bewirteten die Teilnehmer und Gäste. Immer wieder wurde der Moderator mit dem Zwischenstand der Anmeldezahlen informiert, bis die Rekordzahl von 175 erreicht wurde.

Die verschiedensten Kennzeichen der „großen Roller“ wiesen auf ihre Herkunft hin: A, S, DAC, FDB, SOB, IN, NM, PAF, EI und ND. Sogar ein Teilnehmer aus Wien, der in Bayern Urlaub macht, stand Rede und Antwort und hatte für den Veranstalter eine Flasche aus seiner Weinkellerei mitgebracht. Kultroller vom Baujahr 1952 bis in die Jetztzeit belegten den Platz vollständig und verschiedene Ape-Fahrzeuge rundeten das Gesamtbild ab. In der Mittagspause wurden einige Exponate vorgestellt und um 13 Uhr startete eine knapp einstündige Ausfahrt in die Umgebung der Ottheinrichstadt.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ließ es sich als bekennender Vespa-Fan nicht nehmen, gleich im Anschluss an seinen Urlaub die bunte Schar zu starten, und mit Zweitakt-Geknatter und Viertakt-Sound machte sich eine große Gruppe in der Adlerstraße auf die Tour. Nach der Rückkehr gab es viel zu erzählen und um 14.30 Uhr gingen die Prämierungen über die Bühne. „Vespa-Chef“ Dieter Seehofer zeichnete den „Urdonautaler Ape- und Vespaclub“ für die höchste Teilnehmerzahl aus. Der 83-jährige Alfons Lösch aus Neuburg-Feldkirchen war erneut mit seinem GTS 300 Touring-Roller der älteste Teilnehmer. Den meisten Applaus erhielt ein sympathisches Paar aus Stuttgart, das mit den beiden Rollern die 185 Kilometer aus Stuttgart auf Achse zurückgelegt hatte und deswegen mit dem Preis für die längste Anreise belohnt wurde. Spartenleiter Seehofer bedankte sich beim Finale bei allen Helferinnen und Helfern, bei der Gastronomie und bei allen Sponsoren des 5. Neuburger Vespa-Treffens.