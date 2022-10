"Kulturelle Schätze": Kreisräte sprechen sich für Donaumoos-Museum aus

Plus Der Landkreis und die Stiftung Donaumoos lassen über 20.000 Exponate sichten. Oberbürgermeister Gmehling sieht Millionenausgaben „nicht mit dem Gewissen vereinbar“.

Ein modernes Museum könnte die Geschichte des Donaumooses bewahren und nachfolgenden Generationen erzählen. Aber allein die Sichtung, Sortierung und Zwischenlagerung der umfangreichen Sammlungen kostet rund 1,2 Millionen Euro. Träger ist die Stiftung Donaumoos. Der Kreisausschuss stimmte nun mit großer Mehrheit für diesen ersten Schritt.