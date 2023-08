Neuburg

vor 19 Min.

Kulturelles Markenzeichen: Was die Sommerakademie für Neuburg bedeutet

Plus Teilnehmer und Dozenten loben die 45. Neuburger Sommerakademie und feiern Abschied mit einem letzten Blick in die Ateliers. Der Förderverein braucht jetzt Verstärkung.

Von Winfried Rein

Die 45. Neuburger Sommerakademie war gar nicht so sommerlich. „Das schlechte Wetter hat uns ein bisschen geärgert“, erzählt Dozentin Goda Plaum. „Aber dafür haben meine Teilnehmerinnen intensiver gelernt und an ihren Werken gearbeitet.“ Für die künstlerische Leiterin sind es auf jeden Fall wieder „zwei wunderschöne Wochen in Neuburg gewesen“.

Ein Ergebnis davon war sicher die gelöste Stimmung beim Abschied am Samstag. Dazu gehörte ein Blick auf die Arbeiten in offenen Ateliers, ein letztes Konzert mit alter Musik in der Hofkirche und natürlich das Abschlussfest im Theaterhof mit Pizza, Wein und vielen Gesprächen. Zuvor hatte die junge Theaterakademie mit Regisseur Louis Villinger beeindruckend das Stück „Tintenherz“ von Cornelia Funke präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen