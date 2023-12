Neuburg

06:00 Uhr

„Kulturforum“ in Neuburg: Kürzungen der Zuschüsse werden neu beraten

Plus Die Kürzungen der Kulturzuschüsse in Neuburg werden erneut diskutiert. Das ist das Ergebnis des inoffiziellen „Kulturforums“. Das Brückenkollektiv soll Hilfe erhalten.

Von Reinhard Köchl

Alles wieder auf Anfang bei den geplanten Zuschüssen für die städtischen Kulturträger im kommenden Jahr. Nach den Weihnachtsfeiertagen stehen erneut alle Anträge der jeweiligen Vereine und Institutionen auf dem Prüfstand, entweder bei einer Sondersitzung des Kulturausschusses oder aber bei der geplanten Stadtratssitzung am 30. Januar. Und das, obwohl der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Kürzungsvorschlägen von Kämmerer Markus Häckl ohne größere Diskussionen zugestimmt hatte.

Anlass für diese Kehrtwende ist eine gut dreistündige Zusammenkunft der Kulturschaffenden am Dienstagabend im Foyer des Stadttheaters, an der Vertreter von CSU (Doris Stöckl), Bündnis 90/Grüne (Nina Vogel), SPD (Ralph Bartoschek), Freie Wähler (Johann Habermeyer) und Wind (Frank Thonig) sowie Kulturreferentin Gabriele Kaps (CSU) teilnahmen und die auf die Initiative von Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl zustande kam. Schon alleine für ihre Geduld und ihren Langmut werde man Kühnl wohl irgendwann „einen Orden verleihen“ müssen, hatte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vorab – halb im Scherz, halb im Ernst – das Engagement seiner Kulturamtsleiterin gelobt. Diese war nämlich in den vergangenen Wochen häufig erste und einzige Anlaufstelle für die Missfallensäußerungen von frustrierten Kulturschaffenden gewesen, die sich durch die vorgeschlagenen Kürzungen in ihren Aktivitäten entweder empfindlich gebremst oder gar ausmanövriert sahen. Sie betrachten die angedachten Zuschusskürzungen als willkürlich und nicht gerechtfertigt, weil diese zum Teil auch aus einem Mangel an Informationen über die jeweiligen Aktivitäten zustande kamen. Um diese Wissenslücke zu schließen, hatten die Vertreter der Antragsteller beim inoffiziellen „Kulturforum“ nun die Gelegenheit, ihre Standpunkte ausführlich darzulegen.



