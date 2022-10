Neuburg

Kulturmarathon durch Neuburg: So war die lange Kulturnacht "Wort.Klang.Bild"

Plus Im Rahmen von "Wort.Klang.Bild", Neuburgs langer Kulturnacht, zeigt sich das kunstvolle Leben der Stadt von seiner schönsten Seite. Von sprachgewaltigen „Slams“ bis zu außergewöhnlichen Führungen.

Von Florian Lang

Die Neuburger Altstadt hatte sich schick gemacht. Vom Karlsplatz über die Hofkirche bis hin zum Schloss tauchten rote und violette Scheinwerfer die Neuburger Wahrzeichen in ein mystisches Licht und führten die zahlreichen Nachtschwärmer von der einen zur nächsten Attraktion. Im Rahmen von Wort.Klang.Bild zeigten regionale und überregionale Künstler, Kulturschaffende und Vereine am Freitagabend, was Neuburg zu bieten hat. Und das war so einiges.

