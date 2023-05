Kultusminister Piazolo zeichnet Neuburger Maria-Ward-Schule aus

Michael Piazolo verleiht an acht Realschulen das Zertifikat für den Musikförderpreis klasse.im.puls - und er verleiht es auch an die Maria-Ward-Realschule in Neuburg.

"Wir wollen Musik an unseren Schulen noch stärker sichtbar machen. Gemeinsames Singen oder das Spielen eines Instruments geben Kindern und Jugendlichen die Chance, selbst kreativ tätig zu werden, in der Gruppe zu musizieren und gleichzeitig motorische Koordination, sprachliche Bildung und Konzentrationsfähigkeit zu fördern", so Kultusminister Michael Piazolo, der in München acht bayerische Mittel- und Realschulen mit dem Zertifikat des Musikförderprojekts klasse.im.puls auszeichnete. In ihren Musikklassen fördern die ausgezeichneten Schulen intensiv das gemeinsame Musizieren und Singen und stehen mit ihren Erfahrungen anderen Schulen beratend und unterstützend zur Seite. Unter den Schulen befindet sich auch die Neuburger Maria-Ward-Schule.

Der Kultusminister nutzte die Gelegenheit auch, um im Rahmen der Veranstaltung zu betonen, welchen Stellenwert Musik in Bildung und Gesellschaft einnimmt: "Ich kann mir eine Welt ohne Musik nicht vorstellen. Musik liefert uns den Soundtrack unseres Lebens und ist wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung. Unser Ziel muss es sein, Kindern möglichst früh eine umfassende musikalische Ausbildung zukommen zu lassen." "klasse.im.puls" gelinge dies in fantastischer Weise. In einem Ensemble zu spielen oder in einem Chor zu singen, bedeute schließlich immer auch, Verantwortung für sich und die Gruppe zu übernehmen. Nur wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leiste und dabei auf die anderen höre, könne das Zusammenspiel gelingen.

Neuburger Maria-Ward-Schule wird für Musikprogramm ausgezeichnet

Die Maria-Ward-Realschule Neuburg nimmt beim klasse.im.puls-Projekt mit jeweils einer Bläserklasse in den Jahrgangsstufen 5 und 6 teil. Die derzeit 27 Schülerinnen und Schüler lernen dabei von Beginn an neben instrumentalen Fähigkeiten auf verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumenten auch das gemeinsame Musizieren im Bläserensemble. Dabei spielen sie bekannte Melodien aus dem Bereich der Klassik bis hin zur Filmmusik und haben bereits – der Post-Corona-Zeit sei Dank – den ein oder anderen Auftritt hinter sich.

Die Bläserklassen-Verantwortlichen an der Maria-Ward-Realschule Neuburg richten einen großen Dank an klasse.im.puls für die finanzielle Hilfe, die im Verbund mit dem Sparkassenverband wie auch den örtlichen Sparkassen gerade in den Anfangsjahren eine große Unterstützung war. (AZ)

