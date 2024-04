Kundgebungen zum 1. Mai: Diese Aktionen sind im Raum Neuburg geplant

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai rufen Gewerkschaften wieder zu Demos und Kundgebungen auf. Diese Aktionen sind im Raum Neuburg geplant.

Auch in diesem Jahr rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, wieder zu Demos, Kundgebungen und bunten Aktionen in der gesamten Bundesrepublik auf. Mit dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft, heißt es in einer Mitteilung.

In Neuburg findet um 10 Uhr eine Kundgebung auf dem Schrannenplatz statt. Hauptrednerin ist Katharina Heymann, Landesjugendsekretärin Verdi Bayern und Vorsitzende der DGB-Jugend Bayern. Weitere Redner sind Dominik Geißler, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen, Landrat Peter von der Grün sowie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Neu ist, dass Gewerkschaften mit Infoständen vor Ort vertreten sind. Für die musikalische Umrahmung sorgt Andreas "Pichi" Pichler.

Das sind die weiteren Veranstaltungen und Aktionen zum Tag der Arbeit in der Region:

Ingolstadt, 10.30 Uhr, Gewerkschaftshaus, Paradeplatz; Hauptrednerin: Linda Schneider, Verdi Bayern. Um 10 Uhr startet der Demozug ab dem Brückenkopf.

Kösching, 10.30 Uhr, Amberger Saal; Hauptredner: Christian Daiker, IGM Ingolstadt. Um 9.45 Uhr startet ein Standkonzert am Marktplatz.

Pfaffenhofen, 10 Uhr, Hauptplatz vor dem Rathaus; Hauptredner: David Schmitt, DGB Bayern.

Der Geschäftsführer der DGB-Region Oberbayern, Günter Zellner, fordert angesichts der sinkenden Tarifbindung und der anstehenden Herausforderungen eine Tarifwende: „Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus ihrer sozialen Verantwortung. Deshalb brauchen wir jetzt eine Tarifwende. Gemeinsam machen wir uns für eine höhere Tarifbindung stark." (AZ)