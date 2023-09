Neuburg

18:00 Uhr

"Kunst heute im Angebot": So war Rainer Röschkes etwas andere Ausstellung

Im Rahmen einer außergewöhnlichen Ausstellung gab es Rainer Röschkes Kunst am Wochenende "im Angebot".

Plus Verbrennen durfte er sie nicht mehr, also gab es Rainer Röschkes Kunst "zum Schnäppchenpreis" im Saliter-Biergarten. Der Künstler braucht neuen Platz und will auch eine Botschaft vermitteln.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Wie wärs mit zwei Pfund Aquarellen, allesamt gut abgehangen? Oder einem Ölgemälde, das frisch überpinselt wurde? Gibts hier supergünstig. Im Angebot wäre auch noch diverser „Gruscht“ wie Pizzaschachteln, Obstkisten oder Blumenvasen, die der Künstler nach Lust und Laune bemalt hat. Einfach zugreifen, denn alles muss raus. Und was nicht wegkommt bis Sonntagabend, das wird einfach geschreddert. Schockierend zwar für sensible Gemüter, einfach ein Kunstwerk zu zerstören, aber ganz normal für Rainer Röschke, dessen rastlose, schier unerschöpfliche kreative Energie selbst ein Herzinfarkt vor gut zwei Wochen nicht bremsen kann. Und die inzwischen längst wieder die natürlichen Grenzen seines Kunsthofes bei Wagenhofen gesprengt hat.

Deshalb gilt es nun, Platz zu schaffen für Neues. Verbrennen, wie dies 2016 noch publikumswirksam nach einer Ausstellung in Kreuth geschah, sei ja aus Immissionsschutzgründen nicht mehr möglich, wie Röschkes Manager Gerhard Stiglmair am Freitagabend betonte. Deshalb kamen er und der Künstler auf die Idee, Röschkes gesammelte Werke einfach für ein Wochenende lang im Biergarten „Zum Saliter“ feilzubieten – unter einem besonderen Leitmotiv: „Kunst heute im Angebot“. Und danach übernimmt möglicherweise der „Kunstvernichtungsrasenmäher“ (Röschke) die Rolle des Exekutors.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen