Kunst trifft Garten: Ausstellung im Neuburger Rödenhof geplant

Der Garten von Franz Wieland alleine ist bereits ein sehenswertes Kunstwerk. Wenn er allerdings von Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September, sein Gartentor für die Öffentlichkeit aufschließt, dann gibt es dort auch Acrylkunst von Monika Bachhofer und Formenkunst aus Holz und Metall von Franz Männling zu sehen. Drei Künstler vereinigen sich an diesem Wochenende zu einer gemeinsamen Ausstellung: „Kunst im Garten – Floristik, Malerei und Formen“.

Die Ausstellung am Rödenhof 3 beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einer Vernissage. Am Samstag kann man den Garten und die Kunstwerke von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr besichtigen. Und natürlich ins Gespräch kommen mit den drei Urhebern.

Kunstausstellung im Garten: Wieland, Bachhofer und Männling stellen im Rödenhof aus

Die Idee zur kollektiven Ausstellung stammt von Monika Bachhofer, die für „Herrn Franz“ - unter diesem Namen ist der Gärtner und Blumenkünstler den Neuburgern ein Begriff - ein Acrylbild gefertigt hatte und dabei den Einfall hatte, den „wunderbaren Garten für eine Ausstellung zu nutzen“. Gedacht, getan. Franz Männling wird 25 seiner Exponate im Garten verteilen und Monika Bachhofer wird ihre Acrylkunst in die Bäume der kleinen Allee auf dem Areal hängen. Und Franz Wieland? Na, der sorgt für den rechten Rahmen mit seinem Gesamtkunstwerk.